Макаревич резко отреагировал на возможный запрет ввоза пармезана и хамона

«Я так от этого идиотизма устал!» – заявил газете ВЗГЛЯД музыкант Андрей Макаревич, комментируя новость о возможном запрете для россиян ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования.

«Ну их всех в задницу, вот честно. Я так от этого идиотизма устал! Ничего не хочу комментировать», – возмутился Макаревич.

Ранее стало известно, что национальная мясная ассоциация написала письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию. Поводом для такой просьбы, по словам авторов, стали растущие риски завоза возбудителей опасных болезней из-за рубежа, в частности, африканской чумы свиней.

По информации «Ведомостей», речь в письме идет об усилении контроля за багажом и ручной кладью на границе и ужесточении ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения.