Россиянам захотели запретить ввоз пармезана

Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования, соответствующее обращение направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут российские СМИ.

По информации газеты «Ведомости», в письме речь идет об усилении контроля за багажом и ручной кладью на границе и ужесточении ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Соответствующее предложение ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, птицы и изделий из них, в том числе «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», направила 20 марта.

Руководитель ассоциации Сергей Юшин заявил, что необходимость таких мер связана с рисками заноса через границу возбудителей опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС), вирус которой стремительно распространяется в Европе и Китае. Для человека вирус АЧС не опасен, при попадании в организм он погибает. Единственным способом борьбы с ним является полное уничтожение поголовья при обнаружении вируса, что влечет огромные потери бизнеса.

Опасность может исходить как от мясной, так и молочной продукции, говорится в статье.

Представитель вице-премьера подтвердил, что письмо поступило в аппарат Гордеева. Там сообщили, что рассмотрением вопроса занимается Министерство сельского хозяйства. Как сообщил представитель Минсельхоза и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддерживают.

Ранее сообщалось, что производство пармезана в России может быть налажено до конца 2020 года.