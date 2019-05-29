Страны ЕАЭС договорились об отмене ограничений на вывоз алкоголя и табака

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение снять ограничения по объему вывоза алкогольной и табачной продукции физическими лицами в личных целях с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил источник в ЕЭК.

В настоящее время при вывозе физическими лицами с таможенной территории ЕАЭС алкогольной продукции объемом более 5 литров она не признается товаром для личного пользования, и ее перемещение регулируется правилами, предусмотренными для торгового оборота. Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм, передает РИА «Новости».

Изменения вступят в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования. Однако пока неизвестно, когда документ будет опубликован.

«После вступления решения в силу, руководствоваться при вывозе алкогольной и табачной продукции за рубеж в качестве подарков, сувениров и для личных целей нужно будет исключительно нормами ввоза страны прибытия», – добавил источник в ЕЭК.

Ранее в правительстве назвали ключевую задачу для ЕАЭС.