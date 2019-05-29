Названы пассажиры первой российской капсулы для космического туризма

Генеральный директор компании «КосмоКурс», развивающей в России частный космический туризм, Павел Пушкин рассказал, кто отправится в первый суборбитальный полет в российской возвращаемой капсуле.

По словам Пушкина, в первый суборбитальный полет российской возвращаемой капсулы отправятся от одного до шести манекенов. Также компания готова во время испытаний запустить в космос робота или животных, передает ТАСС.

Он пояснил, что аппаратура на борту возвращаемой капсулы позволит проверить «перегрузки, ударные нагрузки, тепло-влажностный режим и прочее».

«У нас обширная программа летных испытаний, в рамках которых параллельно можно провести много исследований», – сказал Пушкин.

Как уточнил Пушкин, возвращаемую капсулу, как и ракету, планируется производить на заводе в Подмосковье. Ее первый автономный полет запланирован на 2023 год.

По задумке компании, экипаж из шести космических туристов и одного инструктора сможет отправиться в 15-минутный полет, достигнув высоты около 200 км. Первый пилотируемый полет запланирован на 2025 год.

Напомним, в начале мая в России начались испытания космической техники для суборбитального туризма.

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