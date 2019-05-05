В России начались испытания космической техники для суборбитального туризма

Компания «КосмоКурс», которая планирует совершать туристические суборбитальные полеты, начала первые испытания своей ракетно-космической техники, об этом сообщил гендиректор частного предприятия Павел Пушкин.

«Мы начали испытания на прочность образцов огневой стенки двигателя: изготовили их и передали в лабораторию», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее на этой неделе Пушкин отмечал, что космические аппараты для суборбитальных туристических полетов планируется использовать около 12 раз.

В марте правительство Нижегородской области сообщило о соглашении по строительству первого частного космодрома. Договоренность заключена с компанией «Космокурс».

Фирма занимается разработкой многоразового комплекса, предназначенного для суборбитальных туристических полетов. Экипаж из шести человек и одного инструктора должен проводить 15-минутный полет на высоте около 200 км.