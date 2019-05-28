Выяснилось, куда Зеленский совершит первый зарубежный визит

Президент Украины Владимир Зеленский впервые отправится за рубеж в качестве главы государства на встречу в Брюссель, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Украинский лидер проведет встречу с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом ЕС Дональдом Туском, передает «Интерфакс».

Также Зеленский встретится с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский в ходе предвыборной компании рассказывал о том, что планирует после победы придерживаться курса на евроинтеграцию.