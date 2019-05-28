РЖД разработали «детское купе»

В России запустили сервис для поездок с детьми на поездах, он носит название «детское купе», сообщило дочернее предприятие РЖД АО «Федеральная пассажирская компания»(ФПК).

При дизайне интерьера «детского купе» разработчики учитывали проезд в нем маленьких пассажиров, нижние места обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения, сообщили в компании, передает ТАСС.

Также в купе предусмотрены настольные игры и игрушки, отметили в «Федеральной пассажирской компании».

Пилотный проект будет реализован в купейных вагонах маршрута Москва – Анапа. Поезд № 109В/109С с «детскими купе» будет ходить по маршруту с 22 августа по 27 сентября 2019 года.

После месяца перевозок специалисты компании вынесут решение о целесообразности проекта.

Также в РЖД продемонстрировали вариант оформления плацкартного вагона нового поколения, он выполнен в серых, синих и бежевых тонах. Пассажиру будет доступно личное пространство, в вагоне для этого сделаны специальные перегородки. В конце вагона есть функциональная зона, оборудованная вендинговыми аппаратами.

Отмечается, что инвестиционная программа ФПК до 2025 года включает модернизацию и покупку нового подвижного состава, по которой ФПК получит 525 вагонов, включая 48 вагонов новой модели.

Подвижной состав оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, дополнительными розетками, USB и Wi-Fi.

В апреле в РЖД сообщили, что новые вагоны купе будут оснащены микроволновками и холодильниками в специальной кухонной зоне.