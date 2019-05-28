Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детсады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал вырванными из контекста свои слова о том, что очереди в детские сады являются проблемой родителей.

«Данная публикация не просто вырвана из контекста, она является полным перевиранием того, что было сказано, даже не до потери смысла, а до полной противоположности тому, что говорилось», – пояснил Алиханов в комментарии Ura.ru.

По его словам, журналистов издания «Новый Калининград.Ru» на конкурсе стартапов «Бизнес Баттл» не было, и «каким образом они получили эту информацию, совершенно неясно». Алиханов подчеркнул, что корреспонденты местного издания не в первый раз «занимаются подлогами и манипуляциями».

Комментируя свои слова, Алиханов пояснил, что в ходе конкурса стартапов «Бизнес Баттл» один из предпринимателей в строительной сфере рассказал, что ни он, ни его друзья не оформляют трудовые отношения с работниками и, соответственно, не платят налогов. Алиханов на это предложил бизнесмену и его коллегам перейти на легальные методы работы.

«Далее я сказал, обращаясь к конкретному предпринимателю – обращаю на это внимание, потому что моя фраза вырвана из контекста: «когда я говорил «ваш», я не обращался к обществу. Дальше я сказал: «Вы же понимаете, что вы грабите всех нас? Вы грабите общество тем, что вы не платите», – заявил губернатор в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Дальше он заявил, что каких-то «абстрактных государственных денег» у властей нет, инфраструктура, в том числе и детские сады, строятся на средства налогоплательщиков.

«Я ему сказал: «Вот вы налогов не платите, а потом, например, ваша жена ко мне обратится и скажет: «А вот, Антон Андреевич, я не могу попасть в садик, там очередь» … Вы обманули государство, но государство – это не чиновники. Это народ. Вы обманули тех, кто честно платит налоги», – резюмировал Алиханов.

Ранее местные СМИ сообщили, что чиновник назвал нехватку мест в детских садах проблемой родителей, а не властей.