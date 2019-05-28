Рогозин заявил о завершении монополии по доставке людей на МКС

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что время монополии по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) подходит к концу.

«Несмотря на высокие расходы, эта сфера (пилотируемая космонавтика) не является сугубо затратной, она может косвенно окупаться. Долгое время это происходило за счет сотрудничества с США, в том числе за счет сложившейся в определенный момент монополии по доставке людей и грузов на МКС. Эта ситуация сохраняется по сей день, но понятно, что она временная. И понятно, что по мере того, как американцы будут пересаживаться на собственную транспортную систему, нам важно активизировать международное сотрудничество по пилотируемым программам на других направлениях», – сказал глава Роскосмоса, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в рамках продолжения международного сотрудничества рассматривается взаимодействие с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Рогозин также рассказал, что будет с МКС после 2025 года. «Часто задается вопрос о будущем МКС после 2025 года. Мы будем стремиться к сохранению и развитию этой уникальной платформы. МКС может получить «второе дыхание» за счет расширения круга участников экспериментов на борту, и государственных и частных, за счет расширения функционала», – сказал он.

По мнению Рогозина, станция может использоваться в качестве полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры, платформы для многих полезных нагрузок, в перспективе – логистического хаба для выводимых грузов, включая ремонт и обслуживание возвращаемых на станцию спутников, межорбитальных буксиров.

Напомним, договор между странами-партнерами об эксплуатации станции действует до 2024 года, в настоящее время рассматривается вопрос о продлении до 2028–2030 годов.

Ранее глава Роскосмоса заявлял, что Россия планирует продлить эксплуатацию своего сегмента Международной космической станции, даже если американская сторона примет решение выйти из проекта.

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