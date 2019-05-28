После нападения на редакцию «Родины» в Ставрополе возбуждено дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины по факту нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе, сообщает пресс-служба СК по региону.

«Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников газеты «Родина», по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», – уточняется в сообщении на сайте СК.

По информации следствия, подозреваемый принес в редакцию статью с просьбой опубликовать ее в газете. Узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и сотрудников.

Напомним, ранее мужчина пришел с ножом в редакцию газеты «Родина» в Ставрополе, он ранил четверых человек. Двое из них уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Напавший требовал опубликовать статью о Сталине.

Предположительно, нападение совершил филолог Константин Сиднев, который несколько дней числился без вести пропавшим и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.