Украинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу Горловки

В результате атаки украинского беспилотника пострадала 70-летняя жительница донецкой Горловки, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Как сообщил Приходько, в Никитовском районе украинские военные «скинули гранату с беспилотника», передает «Донецкое агентство новостей».