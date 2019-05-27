Стерлигов призвал казнить выпускников за «БДСМ-вечеринку»

Бизнесмен и общественный деятель Герман Стерлигов в программе «Место встречи» заявил, что выпускники школы во Владивостоке, которые участвовали в БДСМ-вечеринке, заслуживают смерти.

«Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии», – заявил он в эфире НТВ.

Один из гостей программы в ответ назвал его «ходячей пропагандой атеизма».

Отметим, что школа не стала наказывать выпускников за скандальное видео.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем виноваты выпускники, запечатленные на скандальном видео.