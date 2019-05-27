Школа не наказала учеников за «БДСМ-вечеринку»

Руководство школы во Владивостоке, в которой ученики нарядились в провокационные костюмы, не наказывало детей, сообщила директор учебного заведения Галина Пугина.

Пугина рассказала, что ученики сдают экзамены, «никого не отстраняли», нет даже «рычагов», чтобы такое было возможным. При этом школа считает «выходку» детей «ненормальной», хотя «многие поддерживают» провинившихся учеников. Пугина заявила, что «делать этого не надо, тем более выкладывать (видео) в интернет».

Как сообщила директор, сами провинившиеся ученики «попросили прощения» и сказали, что «не знали, что будет такая реакция», передает РИА «Новости».

На данный момент школа больше озабочена экзаменами.

«Надеюсь, что они сами осознали, что подвели школу и педагогов», – сказала Пугина.

Она отметила, что СМИ ошиблись, когда писали о «последнем звонке» – инцидент произошел в «последний день после учебы, время после школы, после уроков, которое школьники назвали «отрыв».

Директор также рассказала, что простила школьников после этого видео. Она заявила, что ученики никогда ей «не грубили», но совершили «глупую выходку».

«Сегодня воспитанием занимается не только школа, но и общество, и СМИ. Родители у детей молоды ... Это другое поколение и родителей, и детей, мы живем в этом обществе – как я могу на них обижаться?» – сказала она.

Однако инцидент повлиял на работу сотрудников школы, заявление об увольнении написала замдиректора по воспитательной работе.

«Замдиректора по эстетическому воспитанию – у нас была такая должность, сейчас она занимается подготовкой хора, вокальной группы – сказала, что не знает, как дальше работать, классный руководитель тоже» – заявила Пугина, добавив, что пока школа «не может это пережить, а нам и не дают».

Она призвала «заканчивать обсуждать это и дать всем людям спокойно работать».