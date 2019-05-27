В петербургском пруду нашли обстрелянную машину призера Олимпиады

В акватории Петровского пруда в Санкт-Петербурге найден автомобиль Audi с пулевыми отверстиями, который принадлежит золотому призеру Олимпиады 2012 года в Лондоне по волейболу Александру Волкову, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Машину Audi золотого цвета нашли в воскресенье в пруду, в ней были пулевые отверстия. Сейчас проводится разбирательство, как автомобиль попал в пруд», – передает его слова ТАСС.

Машину, которая принадлежит Волкову, уже достали из пруда.

Санкт-Петербургский волейбольный клуб «Зенит», за который выступает Волков, сообщил, что этот автомобиль был угнан у игрока 26 мая неизвестными лицами, передает РИА «Новости».

В пресс-службе клуба также опровергают информацию про пулевые отверстия в автомобиле.

«Клуб сообщает, что автомобиль, принадлежащий Волкову, был угнан 26 мая неизвестными лицами и впоследствии обнаружен в Петровском пруду с разбитыми стеклами. По данному инциденту проводится полицейское расследование», – говорится в заявлении.