Названа причина массовых беспорядков в одесской колонии

Массовые беспорядки в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе произошли из-за того, что сотрудники учреждения проводили обыски у заключенных, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По предварительной версии инцидента, именно обыски вызвали негативную реакцию в колонии. По ее словам, заключенным удалось взять в заложники трех медицинских работников и трех охранников, сообщила Денисова в Facebook.

«Сейчас они освобождены. Ситуация находится под контролем полиции, осужденные разошлись по локальным секторам», – написала она.

Кроме того, она подчеркнула, что на место ЧП уже выехал ее представитель в южном регионе Украины Александр Остапенко, чтобы выяснить детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 произошли массовые беспорядки, пожар и массовый побег заключенных. Однако эти сообщения не подтвердились.

По информации национальной полиции Украины по Одесской области, в колонии заключенные действительно устроили беспорядки, в результате чего пострадали четверо сотрудников колонии. Также ведомство уточнило, что пожара в здании не было, горел автомобиль.