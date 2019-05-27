Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе будет до 21–23 градусов. По области температура составит 18–23 градуса. Ветер западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление – 745 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от 12 до 14 градусов. В Подмосковье температура опустится до плюс 9–14 градусов, передает ТАСС.

На 27 мая Гидрометцентр установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.