Заявление штаба Зеленского об урегулировании в Донбассе сравнили с шутками из КВН

«В этих заявлениях нет ничего нового. Это такая компиляция существующей повестки. КВН продолжается!» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал заявление штаба Владимира Зеленского о том, что новый президент Украины не согласится на урегулирование в Донбассе по российскому сценарию.

Политолог Алексей Мартынов скептически отнесся к заявлению спикера штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова о том, что для новой киевской власти неприемлемо урегулирование в Донбассе по российскому сценарию.

«В этих заявлениях нет ничего нового. Это такая перекомпиляция существующей повестки. КВН (Зеленский начал свою карьеру с участия в играх КВН – Прим. ВЗГЛЯД) продолжается! Они выиграли украинскую лигу КВН, я имею в виду второй тур президентских выборов, но КВН все равно продолжается, они не могут остановиться. Кто вдохнет в урегулирование в Донбассе новую жизнь, я не знаю», – сказал Мартынов.

Эксперт считает, что всерьез об урегулировании конфликта в Донбассе можно будет говорить только в том случае, если у Зеленского появятся «реальные политические советники, которые будут писать ему тексты в политическом жанре и со стороны это будет выглядеть серьезно».

«А пока этой серьезности мы не видим. Зеленский уехал отдыхать в Турцию, как пишут украинские газеты. Действующий президент Украины Порошенко делает что-то свое, Рада – свое, а Разумков – выступает», – подытожил Алексей Мартынов.

Накануне вечером спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире канала «112 Украина» заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно в случае согласия Киева с мирным планом Москвы, на что новый лидер соглашаться не намерен.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни для одного патриота этой страны такой путь неприемлем», – заявил Разумков.

По его словам, сейчас никто не знает метода мгновенного «прекращения войны», но есть понимания о действиях для наступления мира.

На это заявление ответил российский сенатор Алексей Пушков. «В штабе Зеленского убеждены, что мир в Донбассе «должен наступить на условиях Украины». Но на ее условиях он не наступит, поскольку в Донбассе эти условия не примут. Порошенко добивался того же – результат известен. Не следовало бы новому президенту идти по старому пути», – пишет Пушков в Twitter.

Зеленский неоднократно заявлял о намерении мирно остановить конфликт в Донбассе. В день выборов, когда победа Зеленского была предрешена, триумфатор пообещал прекратить «войну» с помощью «мощной, информационной войны», а также «перезагрузить» Минский процесс. В интервью «РБК – Украина» он отверг возможность предоставить Донбассу особый статус и амнистировать ополченцев самопровозглашенных республик.

В 2014 году Зеленский открыто поддерживал действия «партии войны» и выступал около Мариуполя и Крамоторска перед украинскими военными и бойцами националистических батальонов. После одного из концертов Зеленский и его продюсерская студия «Квартал 95» перечислили миллион гривен на нужды украинских солдат в зоне АТО – так называемой антитеррористической операции киевских властей в Донбассе.

Отметим, что Россия поддерживает план по мирному урегулированию конфликта украинского политика Виктора Медведчука, который предлагает создать автономный регион в составе Украины, что не противоречит закрепленному в конституции страны унитарному статусу. Этот план полностью соответствует Минским соглашениям, которые поддержаны и в нормандском формате, и резолюцией Совета Безопасности ООН. После оглашения этого плана на Медведчука было возбуждено на Украине уголовное дело.

На неизменность позиции властей Украины по Донбассу после победы Зеленского на выборах указывал полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Это стало понятно после прошедшего на неделе заседания контактной группы. По словам Грызлова, украинская делегация блокировала усилия по введению устойчивого режима прекращения огня на линиях разграничения в Донбассе.

«К сожалению, сегодня киевская сторона вновь отказалась согласовать эти меры, хотя с их необходимостью согласны как Донецк и Луганск, так и посредники», – отметил полпред.

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