Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава правительства автономии Торникэ Рижвадзе заявил, что появление флагов России в этот день в Батуми – «печальный факт».

Он пояснил, что организатором фестиваля является министерство образования автономии, поэтому ответственность возложена на ведомство.

«Освобождена от должности министра», – заявил Торникэ Рижвадзе.

Сама министр до отставки призывала не политизировать случившееся и отмечала, что в Аджарии проводится культурное мероприятие с участием гостей из восьми стран. Однако местные жители выразили протест, увидев флаги России у участников шествия.

Представители России (а это фольклорный детский ансамбль из Ростова) попросили «не смешивать культуру и политику» и сказали, что «поздравляют Грузию с Днем независимости».