Опубликован рейтинг самых дорогих городов для свиданий

Стало известно, какой город является самым дорогим для желающих устроить незатейливое свидание, рейтинг составлен аналитиками Deutsche Bank.

Учитывались средние цены на билеты в кино, на ужин на двоих в пабе, на пару стаканов пива и на поездку в такси, пишет «Коммерсант».

Лидером рейтинга стал Цюрих – там свидание может обойтись в среднем более чем в 200 долларов на двоих. Далее в списке идут Осло (164 доллара), Копенгаген (158 долларов) и Хельсинки (151 доллар).

Замыкают группу лидеров Токио (148 долларов) и Нью-Йорк (143 доллара), передают «Вести.ru».

Москва оказалась на 37-м месте. По подсчетам Deutsche Bank, свидание в российской столице обойдется в 71 доллар. При этом за год Москва поднялась на три позиции.

Дешевле 50 долларов будут свидания в Буэнос-Айресе, Стамбуле, Куала-Лумпуре, Маниле, Дакке, Джакарте и трех индийских городах – Нью-Дели, Мумбае и Бангалоре. Последнее (54-е) место занял Каир (42 доллара).