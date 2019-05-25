Синоптики сказали, каким прогнозам можно верить

Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить.

По его словам, прогноз только на ближайшие два дня может быть относительно точным, однако даже в этом случае возможна погрешность в 15%, передает РИА «Новости».

Метеоролог рассказал, что наиболее длительный прогноз дает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) – на три месяца. Однако он предсказывает, будет ли климат более влажным или более сухим, теплее или прохладнее.

По его словам, в Европе также есть прогноз на ближайшие четыре недели, но он тоже не точный.

«Мы же используем среднесрочный прогноз от 2 до 15 дней. Но чем ближе вы к дате прогноза, тем более точным он будет», – сказал он.

Летестю отметил, что прогноз на 10 дней не может предсказать, как поведет себя природа за столь длительный промежуток времени. Таким прогнозам можно верить только в случае, если погода в этот период стабильна и не предвещает никаких изменений.

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