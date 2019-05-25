В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 12 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, к вечеру – юго-западный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.