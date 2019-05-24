Правда ли, что Россию ждет грибной год?

Знатоки сходятся во мнении, что удача в этом году повернется лицом к российским грибникам. В Крыму, на Кавказе и на Кубани грибной сезон уже в разгаре. Уже находятся в том числе и «царские» – белые грибы. Это означает, что максимум через две недели и в средней полосе России они тоже появятся в приличном количестве.

Сбор грибов – традиционно один из любимых видов отдыха на природе у россиян, наряду с рыбалкой и приготовлением шашлыка. Будет год «грибным» или нет, разумеется, зависит напрямую от погоды – если лето сухое, то и грибов в российских лесах вызревает немного. Если же в летние месяцы природа регулярно огорчает дачников осадками и прохладой – по осени жди богатого грибного урожая.

Также считается, что для грибов важна не только погода в текущем году, но и предыдущий сезон. Почва в лесах за зиму не должна сильно промерзать, первый снег осенью должен выпасть пораньше. Количество осадков имеет не меньшее значение – снег создает запас влаги для активного роста грибов.

Обычно первые грибы в России появляются уже весной – в начале мая. Это сморчки и строчки, но они считаются условно съедобными, так как могут содержать ядовитые вещества, которые необходимо вываривать, сливая отвар несколько раз. В первой декаде июня при благоприятной теплой и влажной погоде появляются подосиновики, подберезовики и даже местами белые грибы. Основной же сезон сбора грибов начинается в августе – сентябре.

По мнению большинства экспертов, этот год будет более удачным для российских любителей «тихой охоты», чем прошлый. Более того, знатоки уверяют, что за грибами можно отправляться уже сейчас.

«Весна была ранняя, и летние грибы появились на две–три недели раньше, чем в прошлом году. Появились маслята, подберезовики, дождевики, летние опята, кое-где даже и белые грибы, и поддубовики – то есть все грибы, кроме лисичек и подосиновиков. В этом году в Подмосковье летние грибы появились раньше сроков, потому что была теплая погода весной. В этом году еще и снега было много, и он хорошо пропитал почву, а потом еще и дожди были. Все в этом году появляется раньше на две–три недели», – сообщил председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

При этом массовое появление белых грибов можно ожидать уже через две недели, сообщает агентство «Москва».

«В Крыму, на Кавказе – в Краснодарском крае – уже вовсю собирают белые грибы. Это означает, что максимум через две недели и в средней полосе России они появятся в приличном количестве», – пояснил Вишневский.

По словам председателя, в весеннем сезоне появилось в три раза больше грибов, чем за аналогичный период прошлого года.

На Руси традиционно определяли, насколько урожайным будет год на грибы, по погоде в Иванов день – 21 мая по новому стилю. Если этот день дождливый, то, считается, и год будет «грибным». Если же было жарко и солнечно, то наши предки были убеждены, что грибов летом и осенью в больших количествах ждать не стоит. Правда, в Московском регионе этот день выдался солнечным, а температура достигала 25 градусов. Пока не согласуется с ожиданиями грибников и прогноз официальных синоптиков.

«По предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым – со средними температурами выше нормы», – пообещал недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кстати, как ни странно это звучит, не все рады урожайному на грибы сезону. Так, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» напоминают, что с ростом активности грибников и у волонтеров отряда резко прибавляется работы – приходится искать заблудившихся в лесах соотечественников.

«Синоптики обещают теплое и грибное лето, – посетовал председатель ПСО «Лиза Алерт» Григорий Сергеев «РГ». – Мы не любим грибное лето. По опыту знаем: в 2018 году грибов не было, и люди пропадали намного меньше. В сезон 2019 года ждем грибов и роста числа заблудившихся. Первыми и чаще других теряются старики и дети».