Правда ли, что Россию ждет грибной год?

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Правда ли, что Россию ждет грибной год?

            		   24 мая 2019, 18:10
            Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            Знатоки сходятся во мнении, что удача в этом году повернется лицом к российским грибникам. В Крыму, на Кавказе и на Кубани грибной сезон уже в разгаре. Уже находятся в том числе и «царские» – белые грибы. Это означает, что максимум через две недели и в средней полосе России они тоже появятся в приличном количестве.

            Сбор грибов – традиционно один из любимых видов отдыха на природе у россиян, наряду с рыбалкой и приготовлением шашлыка. Будет год «грибным» или нет, разумеется, зависит напрямую от погоды – если лето сухое, то и грибов в российских лесах вызревает немного. Если же в летние месяцы природа регулярно огорчает дачников осадками и прохладой – по осени жди богатого грибного урожая.  

            Также считается, что для грибов важна не только погода в текущем году, но и предыдущий сезон. Почва в лесах за зиму не должна сильно промерзать, первый снег осенью должен выпасть пораньше. Количество осадков имеет не меньшее значение – снег создает запас влаги для активного роста грибов.

            Обычно первые грибы в России появляются уже весной – в начале мая. Это сморчки и строчки, но они считаются условно съедобными, так как могут содержать ядовитые вещества, которые необходимо вываривать, сливая отвар несколько раз. В первой декаде июня при благоприятной теплой и влажной погоде появляются подосиновики, подберезовики и даже местами белые грибы. Основной же сезон сбора грибов начинается в августе – сентябре.

            По мнению большинства экспертов, этот год будет более удачным для российских любителей «тихой охоты», чем прошлый. Более того, знатоки уверяют, что за грибами можно отправляться уже сейчас.

            «Весна была ранняя, и летние грибы появились на две–три недели раньше, чем в прошлом году. Появились маслята, подберезовики, дождевики, летние опята, кое-где даже и белые грибы, и поддубовики – то есть все грибы, кроме лисичек и подосиновиков. В этом году в Подмосковье летние грибы появились раньше сроков, потому что была теплая погода весной. В этом году еще и снега было много, и он хорошо пропитал почву, а потом еще и дожди были. Все в этом году появляется раньше на две–три недели», – сообщил председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

            При этом массовое появление белых грибов можно ожидать уже через две недели, сообщает агентство «Москва».

            «В Крыму, на Кавказе – в Краснодарском крае – уже вовсю собирают белые грибы. Это означает, что максимум через две недели и в средней полосе России они появятся в приличном количестве», – пояснил Вишневский.

            По словам председателя, в весеннем сезоне появилось в три раза больше грибов, чем за аналогичный период прошлого года.

            На Руси традиционно определяли, насколько урожайным будет год на грибы, по погоде в Иванов день – 21 мая по новому стилю. Если этот день дождливый, то, считается, и год будет «грибным». Если же было жарко и солнечно, то наши предки были убеждены, что грибов летом и осенью в больших количествах ждать не стоит. Правда, в Московском регионе этот день выдался солнечным, а температура достигала 25 градусов. Пока не согласуется с ожиданиями грибников и прогноз официальных синоптиков.

            «По предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым – со средними температурами выше нормы», – пообещал недавно научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

            Кстати, как ни странно это звучит, не все рады урожайному на грибы сезону. Так, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» напоминают, что с ростом активности грибников и у волонтеров отряда резко прибавляется работы – приходится искать заблудившихся в лесах соотечественников.

            «Синоптики обещают теплое и грибное лето, – посетовал председатель ПСО «Лиза Алерт» Григорий Сергеев «РГ». – Мы не любим грибное лето. По опыту знаем: в 2018 году грибов не было, и люди пропадали намного меньше. В сезон 2019 года ждем грибов и роста числа заблудившихся. Первыми и чаще других теряются старики и дети».


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