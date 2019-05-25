В Латвии началось голосование на выборах в Европарламент

В Латвии началось голосование на выборах в Европейский парламент (ЕП).

В 07.00 (совпадает с мск) в Латвии открылись около 1 тыс. избирательных участков, том числе 954 на территории республики и еще 44 за рубежом, передает ТАСС.

Участки будут открыты до 20.00. В течение дня Центральная избирательная комиссия страны будет предоставлять информацию о явке избирателей. Предварительные результаты выборов в Европарламент в Латвии Центризбирком страны объявит в полночь с 26 на 27 мая.

Досрочное голосование на выборах в ЕП в Латвии прошло с 22 по 24 мая, и в нем приняли участие 11,07% избирателей – 156 тыс. 288 граждан.

Кроме того, с 20 мая на избирательных участках граждане могли ознакомиться со списками кандидатов в евродепутаты, с предвыборными программами, сведениями о кандидатах и порядке голосования. Помимо этого, можно было подать заявку о голосовании по месту жительства, если по состоянию здоровья нет возможности прийти на избирательные участки в день выборов.

Напомним, выборы в Европарламент в странах ЕС начались в четверг. В пятницу к голосованию приступили жители Ирландии и Чехии, а 25 мая – Латвии, Мальты и Словакии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.