Принято решение о модернизации систем залпового огня «Град»

В России реализуется проект по модернизации реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» до уровня РСЗО нового поколения «Торнадо-Г», сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Не так давно принята на вооружение новая систем РСЗО «Торнадо-Г». Там процессы автоматизированы максимально. Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 «Град» до уровня «Торнадо-Г», – сказал Кочкин, слова которого передает РИА «Новости».

Пакет направляющих боевой машины «Торнадо-Г» состоит из сорока пусковых труб. Система была разработана в калибре 122-миллиметров, что позволяет использовать реактивные снаряды как «Торнадо-Г», так и системы «Град».

Боевая машина «Торнадо-Г» оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем и аппаратурой подготовки и пуска, что позволяет автоматизировать процесс подготовки, управления наведением пакета направляющих и самой стрельбой, осуществлять автономную топопривязку и ориентирование боевой машины на местности с отображением на электронной карте необходимой топографической обстановки, дистанционный ввод данных полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой машины.

В апреле этого года в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС России поступило несколько десятков машин из состава комплекса РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».

Ранее гендиректор тульского НПО «Сплав» Николай Макаровец отмечал, что РСЗО «Торнадо-Г» в 15 раз эффективнее системы «Град», которой она приходит на смену.

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