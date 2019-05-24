В ЦСКП обсудили вопросы современного политического лидерства

В Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) при участии рабочей группы высшего совета «Единой России» прошло экспертное совещание, на котором обсудили вопросы политического лидерства в условиях современного технологического и общественного развития.

В мероприятии приняли участие политологи, представители экспертных организаций, представители общественных объединений, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открывая встречу, генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова представила результаты исследования ЦСКП «Характеристики политиков будущего». Было отмечено, что осмысление требований к политикам сегодняшнего дня становится исключительно актуальным в связи с постановкой национальных целей развития, ориентированных на экономический и технологический прорыв.

Как подчеркнула Шувалова, лидер – это человек, способный менять ход событий. Цели и задачи, сформулированные президентом России, предъявляют в этом плане принципиально новые требования к субъектам политического процесса, а «современные технологии ускоряют политическое время».

По мнению экспертов группы «Устойчивое развитие», прозвучавшему на встрече, формирование нового поколения лидеров напрямую связано с включением общественных сил в реализацию национальных проектов, необходимостью общественного участия в обеспечении прорывного развития.

Участники встречи отметили актуальность обсуждения темы накануне очередного заседания бюро высшего совета партии «Единая Россия», на котором планируется представить промежуточные результаты деятельности Группы «Устойчивое развитие», в том числе результаты общественного мониторинга реализации национальных проектов.

Говоря о результатах представленного исследования и связанных с ними задачах, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков указал на практическую составляющую проведенной работы и обозначил необходимость «культивировать, совершенствовать политическое пространство» для успешного достижения национальных целей развития.

Этого, по его мнению, требуют и условия, создаваемые четвертой промышленной революцией: чем больше технологизируется среда, тем выше запрос к человеческим качествам лидера, умению работать с людьми.

«Сложно говорить, что новые технологии ничего не меняют в социальных процессах», – сказала в своем выступлении руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова. Она особо остановилась на задачах формирования готовности политиков к решению проблем и разрешению кризисов.

Тема новых, дополнительных требований к политическому лидерству завтрашнего дня вызвала продолжительную дискуссию участников встречи, в которой нашли отражение разные позиции по вопросу о значении управленческих качеств, в узком смысле этого слова, для политиков будущего.

Президент Фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин призвал не смешивать профессиональные качества политика и профессиональные качества политтехнолога. По словам выступающего, становится актуален вопрос о переформатировании системы ответственности каждого уровня власти – чтобы ответственность политика была видна: «Каждый гражданин знает, что проблему может решить президент. А какие проблемы могут решить на других уровнях власти – не знает».

Председатель правления Санкт-Петербургского центра содействия развитию образования и науки Андрей Болтянский полагает, что «политики будущего должны иметь гораздо большее количество компетенций», связанных не только с гуманитарными, но и естественнонаучными дисциплинами. В связи с этим он подчеркнул, что общественным деятелям и политикам будет крайне важно не смешивать новые технологии и «фишки для получения денег».

Директор Института наследия Владимир Аристархов, комментируя презентацию доклада, высказал предложения по темам будущих исследований, подчеркнув важность изучения и развития «системы маяков», системы культурных, духовных ориентиров.

Подводя итоги, участники экспертного совещания отметили, что продолжение обсуждения темы востребовано и может состояться в рамках рабочего сезона Школы российской политики – проекта, реализуемого ЦСКП и связанного с формированием политических компетенций, привлечением молодых, активных людей в сферу изучения политики и сферу практической политики.