Умерла историк Наталия Басовская

Скончалась советский и российский историк Наталия Басовская, сообщила декан факультета журналистики РГГУ Наталия Макарова.

Смерть Басовской подтвердила «Эху Москвы» ее дочь Евгения, Наталии Басовской было 78 лет.

Ректор РГГУ Александр Безбородов рассказал, какое значение для университета имела Басовская.

«Человек не забывал о своей работе, а мы на нее опирались. Я вообще у нее в 1972-1973 году на первом курсе учился, всеобщую историю она преподавала. Легендарная личность во всех отношениях, знаковая фигура для РГГУ и Историко-архивного института в первую очередь», – рассказал РБК Безбородов.

Басовская выступала в теле- и радиоэфире, вела различные исторические передачи. Профессор занималась историей средних веков Западной Европы, имеет звание доктора исторических наук.

Наталия Басовская в 1963 году окончила исторический факультет Московского государственного университета по специальности «Зарубежная история».

В 1971 году Басовская начала преподавать на кафедре всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института (сейчас Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ).

Также Наталия писала публицистические статьи для журналов «Знание – сила» и «Родина», и входила в редакционную коллегию последнего.

Историк занималась проблемами международных отношений в Западной Европе XII-XV веков и политической историей Англии и Франции. Всего у Басовской свыше 150 работ по истории.