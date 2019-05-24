Мадуро попросил Россию и Huawei создать системы связи 4G в Венесуэле

Власти Венесуэлы планируют при помощи технологий российских и китайских телекоммуникационных компаний, включая Huawei, создать в стране систему связи 4G, заявил президент республики Николас Мадуро.

«Я распорядился немедленно осуществить инвестиции и с помощью технологий китайских компаний Huawei, ZTE и технологий российских компаний создать систему связи 4G, (чтобы) повысить возможности национальной коммуникационной системы», – заявил Мадуро, передает ТАСС со ссылкой на EFE.

Президент Венесуэлы также назвал введенные США на прошлой неделе ограничения на использование продукции Huawei «агрессивным шагом».

15 мая глава Белого дома Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим минторг США с 17 мая внес китайскую телекоммуникационную компанию Huawei ("Хуавэй") в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei. Позже США приостановили атаку на Huawei, временно сняв с китайской компании некоторые ограничения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.