Граждан США предупредили об угрозе ограблений на Украине

Посольство США в Киеве предупредило американцев о схеме грабежа иностранных туристов, которая получает распространение на Украине.

На сайте посольства отмечается, что с жертвами знакомится злоумышленник, личность которого пока не установлена, и представляется туристом, нуждающимся в помощи.

Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие начинают чувствовать себя плохо, теряют сознание и становятся жертвами ограбления.

В дипломатическом представительстве США на Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители страны.

Напомним, в минувшем году в Одессе избили американского певца Билла Уоррена.