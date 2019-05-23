Путин призвал ушедших губернаторов помочь своим преемникам

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что недавно назначенные временно исполняющими обязанности глав регионов разовьют достижения своих предшественников.

«Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они влились в работу, завоевали доверие граждан и самое главное – чтобы они, воспользовавшись тем, что вами было сделано за последние годы, смогли идти дальше в интересах людей проживающих на этих территориях, в этих субъектах РФ, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами работаем», – передает слова Путина РИА «Новости».

Во встрече с Путиным принимают участие экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев, бывший глава Оренбургской области Юрий Берг, экс-глава республики Алтай Александр Бердников, бывшие губернаторы Челябинской и Мурманской областей Борис Дубровский и Марина Ковтун, экс-руководитель Калмыкии Алексей Орлов.

Он поблагодарил их за работу, которую они проделали в качестве руководителей регионов.

До этого Путин встречался с бывшими главами регионов в конце октября. Тогда он пообещал использовать их жизненный и профессиональный опыт на других участках работы, передает «Интерфакс».

После этого экс-руководители Якутии, а также Липецкой и Курской областей Егор Борисов, Олег Королев и Александр Михайлов стали сенаторами, бывший губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт – членом коллегии ВПК, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова была назначена аудитором Счетной палаты, бывший глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко занял пост председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Бывший губернатор Курганской области Александр Кокорин стал членом совета директоров уранодобывающего холдинга АО «Атомредметзолото» (входит в ГК «Росатом»).