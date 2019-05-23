Стало известно о состоянии попавших в аварию в Италии россиян

Пятеро граждан России до сих пор находятся в больницах Сиены после аварии с туристическим автобусом в Италии, сообщили в российском посольстве.

«Их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Дипломаты находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Также там отметили, что 14 пострадавших россиян выписали из медучреждений вечером 22 мая.

В посольстве пояснили, что погибшая в результате ДТП россиянка работала экскурсоводом в группе. Общее число пострадавших насчитывает 37 человек.

Туристы, попавшие в аварию, находились в Италии для посещения городов, связанных с историей искусства. Среди пострадавших есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии, добавили в посольстве.

Водителя автобуса арестовали, по версии прокуратуры Сиены, он отвлекся от дороги за рулем. Тест на алкоголь, проведенный после аварии, показал отрицательный результат.

Также среди факторов, которые могли привести к ДТП, учитываются плохие погодные условия, дорожное полотно было мокрым из-за дождей.

Водителя обвиняют в причинении гибели в результате аварии. Следователи изъяли тахограф автобуса, данные с которого также будут учитываться в ходе расследования.

Туристический автобус попал в ДТП возле итальянского города Сиена. Отмечалось, что среди пострадавших есть россияне. Позже стало известно, что во время аварии погиб один человек.

Позднее российское посольство сообщило, что погибшей была россиянка, всего в результате аварии пострадали 19 россиян.