В крупном ДТП в Италии погибла россиянка, еще 19 граждан РФ пострадали

В итальянской Тоскане в ДТП пострадали 19 россиян, а также граждане других стран Европы и СНГ, сообщили в российском посольстве.

Среди пострадавших – граждане Румынии, Молдавии, Казахстана, Армении, Белоруссии и Украины, передает РИА «Новости».

«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Ее личность не раскрывается. Всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили легкие травмы», – рассказал представитель посольства.

Ранее сообщались подробности аварии в Италии.

Напомним, туристический автобус попал в ДТП возле итальянского города Сиена. Отмечалось, что среди пострадавших есть россияне. Позже стало известно, что во время аварии погиб один человек.