В команде Кусто призвали госорганы разобраться с отказом выпускать косаток

Если отловщики решат не выпускать косаток и белух из «китовой тюрьмы», то к ситуации должны подключаться госорганы, чтобы определить, имеют ли эти компании право распоряжаться животными, заявил один из российских участников команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Григорий Цидулко.

Цидулко заявил, что не берется судить о юридической обоснованности слов директора ООО «Афалина» Алексея Решетова, который заявил, что не собирается выпускать косаток из «китовой тюрьмы», передает РИА «Новости».

«Но я видел заключение Генпрокуратуры, где указаны нарушения российского законодательства компаниями-отловщиками, их перечисление занимает восемь листов. Также было заведено два уголовных дела, ряд административных дел по поводу нарушений, связанных с выловом этих животных. Если Решетов делает такое заявление, то он может попробовать не выпустить косаток и белух. Но тогда это будет вопрос контролирующих госорганов, суда, ГП, следствия, которые должны решать, имеет ли он право владеть или пользоваться этими животными», – добавил он.

Член команды Кусто указал, что вопрос о правовом статусе косаток и белух поднимался неоднократно, но до сих пор он так и не решен.

Он добавил, что Решетов лукавит, когда говорит о хорошем состоянии косаток: «И российские ученые, и команда Кусто при осмотре отмечали, что животные упитанны, но у них есть поражения кожи и глаз, плюс они живут в маленьких вольерах, которые так и не расширили».

Ранее стало известно, что руководство ООО «Афалина», одной из четырех компаний-отловщиков, содержащих косаток и белух в приморской «китовой тюрьме», не собирается отпускать животных,

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин поручил решить судьбу косаток в центре передержки в Приморье, а после в Кремле заявили, что возьмут вопрос под свой контроль.