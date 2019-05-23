Названы самые богатые дети бизнесменов в России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

В материале Forbes отмечается, что число детей у российских предпринимателей стремительно растет с каждым годом. В 2004 году на список 100 богатейших бизнесменов приходилось 156 детей, а в 2019-м – 294 ребенка.

«Мы делим состояние каждого участника списка Forbes на всех признанных им детей. В 2019 году совокупное состояние первой сотни Forbes немного превысило 425 млрд долларов, то есть в среднем на каждого наследника приходится 1,44 млрд долларов», – говорится в материале.

Самым богатым в списке оказался сын крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф, которому достанется 21,8 млрд долларов.

Второе место поделили двое детей председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. Они унаследуют по 12,2 млрд долларов.

Замыкают тройку богатейших российских наследников трое детей владельца Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимира Лисина. Он передаст каждому ребенку примерно по 7,6 млрд долларов.

Также в пятерку вошли сын акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова (7 млрд долларов), а также трое детей владельца частной инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко (по 6,8 млрд долларов каждому).

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