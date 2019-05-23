В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 17 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 22. К вечеру столбики термометров в Москве покажут плюс 20. На протяжении всего дня прогнозируется небольшой дождь. Ветер ожидается западный, к вечеру северный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.