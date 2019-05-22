На Украине заявили об отказе МВФ от требований повысить цену на газ

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) больше не требует от Киева повысить цену на газ, этот вопрос не является препятствием для получения очередного транша.

«На сегодняшний день у МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ. Этот пункт, который был прописан в меморандуме, выполнен. Это не является препятствием для следующего транша. На сегодняшний день этот вопрос не является актуальным со стороны МВФ», – заявил представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Напомним, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна была пересмотреть бюджет и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

В итоге осенью 2018 года правительство Украины приняло решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Также МВФ и правительство Украины договорились о новом кредитном займе на сумму 3,9 млрд долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства – по итогам полугодовых обзоров.

Однако в апреле 2019 года украинское правительство отменило фиксированные цены на газ для населения. Позже депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество с МВФ принесло Украине только убытки и загнало страну в долговую яму.