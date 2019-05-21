FT увидел в крушении SSJ-100 неспособность России конкурировать на мировой арене

Трагедия Sukhoi Superjet 100 показывает, что Россия испытывает трудности при создании конкурентоспособных на мировом рынке компаний, пишут западные СМИ.

«Суперджет» не смог найти серьезных покупателей, кроме «Аэрофлота», из-за проблем с производством и ремонтом. Его история указывает на трудности России в создании глобально конкурентоспособных компаний, пишет Financial Times.

Отмечается, что российские власти попытались использовать западные санкции как стимул для создания «национальных чемпионов» в областях, которые до сих пор зависели от иностранных торговых партнеров. На усилия по импортозамещению, по данным FT, Россия потратила 637,5 млрд рублей в 2018 году.

Однако в России нет рынка для создания глобально конкурентоспособных компаний, пишет издание.

Самолет «Суперджет» стоимостью 2 млрд долларов задумывался с учетом глобальной конкуренции. Однако FT напоминает, что мексиканские, ирландские и другие зарубежные перевозчики в итоге стали отказываться от лайнера. Опрошенные изданием эксперты считают, что конечный продукт получился неконкурентоспособным.

Такжн приводится мнение эксперта Андрея Мовчана из Московского центра Карнеги, который заявил, что российское правительство «стимулирует спрос, но не конкуренцию».

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

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