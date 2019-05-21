Лукашенко раскритиковал Россию за неисполнение торговых обязательств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва при поставках продовольствия «доработались до того», что не выполняют подписанные торговые балансы по сельхозпродукции; по мнению белорусского лидера, не исполняет свои обязательства Россия.

«По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры?» – передает слова Лукашенко РИА «Новости».

Президент Белоруссии поинтересовался у подчиненных, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с двумя основными партнерами – Россией и Евросоюзом.

«Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», – отметил президент.

Он напомнил, что поставил задачу по диверсификации белорусского экспорта – по трети от общего объема на рынки России, Евросоюза и «стран дальней дуги».

На прошлой неделе Лукашенко отметил проблемы с экспортом продовольствия в Россию и пообещал сдерживать производство молока и мяса, так как в дальнейшем могут возникнуть трудности с продажей такого количества за рубеж.