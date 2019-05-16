Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь отметил проблемы с экспортом продовольствия в Россию и пообещал сдерживать производство молока и мяса, так как в дальнейшем могут возникнуть трудности с продажей такого количества за рубеж.

На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».

«На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет – непонятным. Даже планы выработали с ними – балансы поставок молока, мяса. И мы их не выполняем, потому что закрыли рынок», – цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства также отметил, что не нужно увеличивать производство молока и мяса в Белоруссии, так как в дальнейшем могут возникнуть трудности с продажей такого количества за рубеж.

«В крайнем случае по говядине нам придется держать [объемы производства], потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее – это мы можем быстро нарастить, если надо будет», – сказал президент.

Он отметил, что ключевое внимание стоит уделить импортозамещению.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки молока 37 предприятий Белоруссии, а также раскрыл новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии. Ведомство уже обращалось в ФСБ и Минтранс России из-за серых схем поставок белорусской животноводческой продукции.

Напомним, Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго.

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