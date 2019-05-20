Зеленский стал верховным главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский первым своим указом принял на себя обязанности верховного главнокомандующего вооруженными силами Украины.

Указ опубликован на сайте президента Украины.

Напомним, Владимир Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.