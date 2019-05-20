Российские производители предупредили о росте цен на детское питание

Детское питание, соки и газированные напитки могут вырасти в цене в случае введения маркировки на эти товары.

Ежемесячные дополнительные расходы на ребенка возрастом до полутора лет составят около 500 рублей, передает РБК.

Производители написали письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой исключить детское питание, соки и безалкогольные напитки из перечня продуктов, подлежащих маркировке. Сообщается, что просьбу отправил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Участниками ассоциации являются 85% российских производителей детского питания, уточняется в сообщении. Кроме того, письмо Медведеву с аналогичной просьбой было отправлено Максимом Новиковым, президентом Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС), на долю которых приходится 70% производимых в стране безалкогольных напитков, минеральной воды, соков и нектаров.



По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, производители детского питания пришли в недоумение, узнав, что их продукция попала в список маркируемых, поскольку это одна из самых защищенных групп товаров, реализация которой реализация находится под контролем государственных органов. Поповичев отмечает, что серьезным основанием для маркировки детского питания может быть объемы его производства – 20 млрд упаковок, однако вместе с тем, считает, что маркировка не окажет позитивного влияния на рынок детского питания с точки зрения безопасности и качества.

Он также сообщил, что расходы производителей на организацию системы маркировки и составят 13,5 млрд руб. Примерно столько же потратят и импортеры. Расходы же производителей безалкогольных напитков и соков могут составить еще больше – 30-40 млрд рублей, считает Новиков. По его мнению, для мелких компаний эти затраты могут стать неподъемными и привести к банкротству. Кроме того, Новиков указывает на то, что на рынке соков и безалкогольных напитков практически нет контрафакта, что также делает маркировку этих товаров неоправданной.

В мае 2018 года кабмин утвердил перечень из 10 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке, среди которых шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье. Позже этот список был расширен.

Также сообщалось, что с 30 июня 2019 года табачная продукция будет маркироваться цифровым кодом.