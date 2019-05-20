Россия оказалась лидером по площади охраняемых природных территорий

Россия стала мировым лидером по площади охраняемых природных территорий (ОПТ), она в 3,3 раза больше, чем считалось ранее, сообщила пресс-служба WWF России.

«Эксперты WWF России и Международного союза охраны природы (IUCN) подсчитали, что, согласно международным критериям, площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) России в 3,3 раза больше, чем считалось ранее, и страна занимает одно из лидирующих мест в мире по относительной площади ОПТ», – передает ТАСС сообщение WWF.

На территории России сейчас официально под охраной находится 10,3% площади суши и 2,4% площади морских акваторий. Это территории федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся под юрисдикцией России.

Проведенный анализ показал, что на самом деле территорий и акваторий, соответствующих международным критериям ОПТ, гораздо больше, отметили в фонде.

«Критерии охраняемых природных территорий IUCN были разработаны для того, чтобы дать общий для стран всего мира подход к их категоризации <...> Однако в России официальная статистика включает только территории, попадающие под действие закона об особо охраняемых природных территориях: Лесного и Водного кодексов (отдельные категории защитных лесов и особо защитных участков леса, водоохранные зоны и т. д.), законов об объектах культурного наследия (например, некоторых музеев-заповедников) и о территориях традиционного природопользования. Такие территории официальной статистикой не учитываются», – сказал координатор проектов WWF России Михаил Стишов.

Фонд не может с уверенностью утверждать, что животные, растения и ландшафты ОПТ находятся в полной безопасности, а природоохранные режимы на их территории строго соблюдаются. По мнению WWF, отдельным вопросом является реальное соблюдение установленных природоохранных режимов.

«Даже общепризнанные российские особо охраняемые природные территории порой выполняют свои функции недостаточно хорошо, и многие запреты и ограничения остаются лишь на бумаге. Поэтому, несмотря на то, что по абсолютной площади охраняемых территорий, в соответствии с новыми данными, Россия занимает уже первое место в мире, мы не можем с уверенностью сказать, что на этих территориях все в порядке, а животные, растения и ландшафты находятся в безопасности», – добавил Стишов.

Следующим важным шагом будет оценка именно природоохранной эффективности каждой территории, на основе чего можно будет выработать план конкретных действий по повышению качества их управления, отметили в WWF.