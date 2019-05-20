В России начали испытания «умных» взрывателей

Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») рассказал о проведении предварительных испытаний «умных» взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Эти боеприпасы более совершенные, более эффективные. В данное время мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная», – рассказал заместитель генерального директора «Техмаша» Александр Кочкин, отвечая на вопрос о ходе разработки «умных» взрывателей для РСЗО, передает ТАСС.

Напомним, в феврале глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби рассказал, что российские РСЗО, в том числе «Торнадо-Г», получат «умные» взрыватели нового поколения, опытные образцы появятся уже в 2020 году.

Тогда же уточнялось, что «умный» взрыватель сможет самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

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