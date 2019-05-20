Пушков объяснил, почему на Западе боятся возвращения России в ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на прозвучавшие на Западе призывы не восстанавливать в правах российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Противники России боятся, как огня, восстановления права российской делегации голосовать в ПАСЕ, так как опасаются, что это станет «точкой перелома» – первым шагом к отмене санкций против России со стороны Евросоюза», – написал Пушков в своем Twitter.

Сенатор отметил, что такого развития событий нельзя исключать, так как ряд стран Европейского союза несет большие убытки от введенных против России рестрикций.

«В этом – скрытая политическая интрига борьбы вокруг восстановления прав делегации России в ПАСЕ: если их восстановят, то может обрушиться монолитный фронт сторонников санкций в Европе. Не случайно санкции ПАСЕ были приняты в то же время, что и первые санкции ЕС – в апреле 2014-го», – добавил он.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась против того, чтобы России вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что окончание пятилетнего конфликта в ПАСЕ важно для всего комплекса отношений между Россией и Европой, и разбиралась в том, станет ли это первым шагом в сторону окончания войны санкций.