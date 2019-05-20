Эрдоган в День памяти Ататюрка пожаловался на давление из-за рубежа

На Турцию продолжают оказывать давление из-за рубежа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии по случаю 100-летней годовщины начала войны за независимость.

В Турции 19 мая отмечают День памяти Ататюрка. В 1919–1923 годах Мустафа Кемаль Ататюрк возглавил борьбу против интервенции со стороны Греции, Англии, Франции и других стран. Поддержку Турции оказывала Советская Россия.

По словам Эрдогана, последние шесть лет продемонстрировали, что «отношение к турецкому народу не изменилось, давление на Турцию не прекращается», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Как заявил нынешний турецкий лидер, сейчас Анкара «придерживается курса на сильную Турцию» и «следует заветам Ататюрка», который «отказался доверять тем, кто принял факт оккупации», и «продолжил борьбу, черпая силу у народа и Всевышнего».

Эрдоган заявил, что турецкий народ столкнулся с самым крупным геноцидом в истории человечества. По его словам, «те, кто уже более века выдвигают в отношении Турции необоснованные утверждения, настойчиво игнорируют архивные документы и факты, а также боль, которую пережил турецкий народ».