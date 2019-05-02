В СПЧ отметили провокации во время первомайского шествия в Петербурге

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод прокомментировал действия оппозиции во время первомайского шествия в Санкт-Петербурге.

«СПЧ постоянно выступает с позиций неукоснительного соблюдения ст. 31 Конституции, которая закрепляет право граждан на проведение публичных мероприятий, а также ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека, в которой установлено, что «каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций», – пояснил Брод.

Он отметил, что в статье 21-й Международного пакта о гражданских и политических правах признается право на мирные собрания, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц», – процитировал Брод документ.

Член СПЧ изучил материалы СМИ и соцсетей, провел консультации с представителями некоммерческих организаций (НКО) Санкт-Петербурга. «Я прихожу к выводу, что среди участников первомайского шествия были граждане, нацеленные на сознательные провокации и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов с целью срыва акции», – заявил правозащитник.

Также он привел цитату из сообщения комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга от 1 мая: «Провокаторы, среди которых так называемые оппозиционные депутаты Законодательного Собрания Петербурга, сорвали поредение праздничного шествия по Невскому проспекту. Дойдя до станции метро «Маяковская», зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие. По сути, попытались организовать незаконный митинг».

В сообщении также говорится, что в конечном итоге идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить праздничную демонстрацию. Уполномоченные сотрудники в течение часа просили участников продолжить шествие и не поддаваться на провокацию.

«Но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались выполнять свои обязанности организаторов по обеспечению правопорядка и соблюдению условий проведения мероприятия. Для стабилизации ситуации полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков», – говорится в тексте.

Член СПЧ отметил, что комитет по вопросам законности согласовал все поступившие уведомления об участии в шествии, а действия провокаторов в итоге привели к перебою в работе общественного транспорта. Остановившаяся толпа помешала пройти людям на Московский вокзал, из-за чего граждане опоздали на поезда.

«Убежден, что СПЧ должен взять ситуацию под объективный контроль, оперативно направить запросы в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, прокуратуру города с целью проведения проверки обоснованности задержания участников шествия и применения физической силы со стороны правоохранительных органов, а также проверки всех фактов нарушения общественного порядка со стороны участников публичного мероприятия», – заключил Брод.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне замыкавшие первомайское шествие оппозиционеры, которым было согласовано проведение мероприятия, превратили праздничную акцию в политическую. Активисты не отреагировали на призывы сотрудников полиции отказаться от незаконных лозунгов, а после задержания нескольких человек они решили устроить акцию протеста и остановили движение.

Отмечается, что сотрудникам полиции даже пришлось задержать депутата заксобрания Максима Резника, также участвовавшего в провокациях, однако позднее его отпустили.