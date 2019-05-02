Георгиевские ленты со свастиками нашли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продают изготовленные в Китае георгиевские ленточки со свастиками, пишут СМИ.

«Как вам креатив «китайских товарищей»? Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется это... В общем, к звезде и ленте – никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой?», – задался вопросом местный блогер Александр Дейч, опубликовавший в социальных сетях снимок георгиевской ленточки со свастикой, передает «Комсомольская правда».

По его словам, изображение на ленте можно трактовать однозначно.

«Звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится...В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций «китайского» креатива», – отметил Дейч.

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