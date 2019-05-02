Нуланд предложила создать должность «киберцаря» в Белом доме

Экс-помощник госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд выступила с предложением создать должность «киберцаря» для «защиты от угроз со стороны России».

«Мы должны назначить «киберцаря» в Белом доме для координации национальной и внешней политики (в сфере кибербезопасности)», – сказала Нуланд во время слушаний комитета по иностранным делам палаты представителей США, передает РИА «Новости».

Также она выступила за создание объединенного разведцентра, который сможет «раскрывать, ликвидировать и сдерживать кампании цифрового влияния, манипулирование избирательным процессом».

Ранее сообщалось, что Нуланд в ходе слушаний призвала усилить давление в военной сфере на Россию.