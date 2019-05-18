Зеленскому предложили необычный способ вернуть Крым

Пользователи соцсетей после слов избранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма высмеяли его высказывание.

Некоторые пользователи предложили Зеленскому неожиданный способ возвращения Крыма в состав страны, передает РИА «Новости».

«Да что там Крым, всю Россию «вернет»... Когда вновь станет ее частью», – пошутил @GolderYurij.

«Что, собрался входить в состав России?» – добавил @mkazimir1.

«Юморист – он и в Африке юморист», – присоединилась @newvasia.

«Один фантазер сменил другого», – указал @balltazarre.

«Обещать – не мешки ворочать», – сказала @angela_ahtung.

Напомним, Зеленский заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины. «Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары – прим. ВЗГЛЯД). Мы сделаем это вместе», – высказался избранный президент в соцсетях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на это высказывание напомнил Зеленскому цитату президента России Владимира Путина.