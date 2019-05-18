Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.

«Еще один «настоящий» полковник… А может пора и к другим званиям присмотреться, и казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий, и на инвестиции еще останется», – написал Соловьев в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Черкалин вместе с двумя бывшими коллегами оказывал помощь трем банкам, в числе которых банк «Траст» (лицензия отозвана в 2018 году). Источник в спецслужбах сказал, что при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах нашли и изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей.

В настоящее время Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство.

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