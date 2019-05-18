Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище, сообщила радиостанция «Говорит Москва», главным редактором которой был покойный.

«Часть праха захоронили сегодня на Аллее журналистов на следующий день после кремации, оставшееся, согласно желанию Доренко, будет развеяно над горой Митридат в Керчи», – говорится в сообщении радиостанции.

Уточняется, что на церемонии присутствовали только родные и близкие Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты. Журналисту было 59 лет.